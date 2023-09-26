منصة "X" تطرح مكالمات الفيديو والصوت لفئة محددة

قال موقع "ماشابل" الأمريكي إن منصة "إكس" التي يملكها الملياردير إيلون ماسك، ستطرح مكالمات الفيديو والصوت قريبا وستقتصر على أصحاب الاشتراكات المدفوعة فقط.

أكد إيولن ماسك في أكثر من مناسبة أنه يتطلع إلى تحويل "X" المعروفة سابقا باسم "تويتر"، إلى تطبيق "كل شيء"، وإحدى الميزات القادمة التي ستدفع الشركة في هذا الاتجاه هي القدرة على إجراء مكالمات هاتفية صوتية ومرئية.

وذكر الموقع الأمريكي أنه ووفقا للكود الجديد الموجود في أحدث إصدار من تطبيق "X" يبدو أن هذه الميزة الرئيسية الجديدة لن تكون متاحة للجميع، وستكون مخصصة لما يقرب من مليون مستخدم يدفعون 8 دولارات شهريا مقابل خدمة الاشتراك "X Premium".

ونشر المسرب كريس ميسنا في تدوينة على منصة "ثريد" المملوكة لشركة "ميتا"، لقطات شاشة للكود الذي وجده في تطبيق "X" والمتعلق بميزة المكالمات الهاتفية الصوتية والمرئية، وقال "سيضيف X مكالمات صوتية ومرئية قريبا"

وأضاف ميسينا: "سيتعين عليك بالطبع الدفع مقابل هذه الميزة".

وقدم موقع "Tech Crunch" المختص في أخبار التكنولوجيا تفصيلا إضافيا لما تضمنه الكود مع تسليط الضوء على كيفية ربط ميزة الاتصال بخيارات الرسائل المباشرة الحالية.

وذكر الموقع "أنه جاء في الرمز رسالة مفادها "انتقل بالمراسلة إلى المستوى التالي من خلال مكالمات الصوت والفيديو.. قم بتشغيل الميزة ثم حدد من تشعر بالارتياح لاستخدامها معه"، مشيرا إلى أنه عندما يحاول مستخدم غير مشترك تحديد خيار الاتصال بعد إدراج الكود تظهر رسالة "اشترك لتتمكن من الوصول".

وأشار إلى أن منصة "X" يمكنها أن تغير المسار لإجراء مكالمات صوتية ومرئية لجميع المستخدمين في وقت لاحق، ومع ذلك ستبقى حكرا لأصحاب الاشتراكات المدفوعة.

وقام الموظفون الذين يعملون على إمكانات مكالمات الصوت والفيديو القادمة على "X" بمشاركة لقطات شاشة لعملهم مسبقا.

X Premium Membership and Why You Should Join the Exclusive Club

Audio and video calls: X Premium subscribers will be able to access the upcoming audio and video calling feature that will work on iOS, Android, Mac & PC devices and will not require a phone number. You will also be… pic.twitter.com/D8pvR6OdWe — Gadgets 24 (@gadgets24_now) September 26, 2023

المصدر: موقع "ماشابل" الأمريكي