DJI تكشف عن درونها الجديد لعشاق التصوير

كشفت DJI عن طائراتها المسيرة الجديدة التي صممتها لتكون أداة مميزة لمحبي توثيق الفيديوهات والصور عالية الدقة.

وحصلت Mini 4 Pro الجديدة على هيكل يزن 249 غ فقط، وصممت لتطوى محاور وشفرات مراوحها لتكون سهلة الحمل في الجيب أو في حقيبة صغيرة، وصممت DJI إطارا مطاطيا مميزا وأغطية بلاستيكية لحماية هيكل الطائرة أثناء نقله.

وحصلت الطائرة على كاميرا مزودة بمستشعر بدقة 48 ميغابيكسل، وفيها فتحة عدسة f/1.7، ويمكن لهذه الكاميرا توثيق فيديوها 4k بمعدل 60 إطار في الثانية، وتصوير فيديو بحركة بطيئة بمعدل 100 إطار في الثانية، وتوثيق فيديو Full HD بمعدل 200 إطار في الثانية.

وجهّزت الكاميرا في هذه الطائرة بتقنيات وخوارزميات رقمية متطورة لتقليل معدلات الضوضاء وضع الفيديو Night Shots والحصول على لقطات واضحة ونقية حتى في ظروف الإضاءة المنخفضة

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كما زودت الطائرة بتقنية SmartPhoto، وتقنيات تسمح لكاميرتها بتعقب جسم ما أثناء تصوير الفيديو، وحصلت على جهاز تحكم مزود بشاشة تمنح المشغل عرضا مباشرا لما تصوره الكاميرا.

المصدر: 3dnews