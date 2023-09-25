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سامسونغ تطلق حاسب Galaxy بمواصفات ممتازة وسعر منافس

العالم الرقمي و Social media

سامسونغ تطلق حاسب Galaxy بمواصفات ممتازة وسعر منافس
youtube/ Techtics
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أعلنت سامسونغ عن نيتها إطلاق مجموعة جديدة من الأجهزة المحمولة، من بينها حاسب لوحي جديد من فئة Galaxy.

وتبعا لأحدث التسريبات فإن حاسب Galaxy Tab S9 FE المنتظر سيأتي بشاشة AMOLED بمقاس 10.9 بوصة، دقة عرضها (1200/2000) بيكسل، ترددها 90 هيرتزا، وتعمل مع تقنيات HDR10.

وسيعمل الجهاز بنظام Android 13 مع واجهات One UI 5.1، ومعالج Exynos 1380، ومعالج رسوميات Mali-G68 MP5، وذواكر وصول عشوائي 8 و12 غيغابايت، وذواكر داخلية 128/256 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.

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والكاميرا الأساسية فيه ستكون بدقة 13 ميغابيكسل قادرة على توثيق فيديوهات 4K بمعدل 60 إطارا في الثانية، أما كاميرته الأمامية تأتي بدقة 12 ميغابيكسل.

وحصل الحاسب على مكبرات صوت عالية الأداء، ومنفذ USB Type-C، وتقنيات لوصله مع لوحة مفاتيح خارجية، وبطارية تكفيه ليعمل لأكثر من ساعات بالشحنة الواحدة، ويمكن شحنها بشاحن سريع باستطاعة 45 واطا.

المصدر: 4pda

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