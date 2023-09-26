آبل تعترف باحتمال تغير لون "آيفون 15 برو" إذا لم تستخدم حافظة!

اعترفت آبل بأن الإطار الجديد المصنوع من التيتانيوم لـ"آيفون 15 برو" و"آيفون 15 برو ماكس"، يمكن أن يتغير لونه مؤقتا دون حماية.

ونشرت تقارير عبر الإنترنت مفادها أن مجرد الإمساك بالهواتف هذه، يمكن أن يتسبب في تغيير لون الهيكل المعدني، ما أكدته آبل رسميا الآن.

وشارك مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورا للهواتف الجديدة، تظهر تغيرا كبيرا في اللون، حيث تلتقط النطاقات الجانبية المعدنية بصمات الأصابع والزيوت من أيدي المستخدمين.

وغرد أحد المستخدمين المحبطين بأن مشكلات تشويه الألوان كانت "جامحة نوعا ما بالنظر إلى سعر هذه التقنية".

وفي وثيقة دعم تم إصدارها لمجموعة "آيفون 15" الجديدة، قالت آبل إنه "بالنسبة لـ"آيفون 15 برو" و"آيفون 15 برو ماكس"، قد يغير الزيت الموجود في بشرتك لون الإطار الخارجي مؤقتا"، بسبب استخدام التيتانيوم خفيف الوزن بدلا من الفولاذ المقاوم للصدأ.

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وفي حين أن هذه المادة تعد بأن تكون قوية للغاية وخفيفة الوزن، إلا أن المعدن يمكن أن يتغير لونه من خلال المعالجة الروتينية.

ويتمتع التيتانيوم بقدرة مثيرة للاهتمام على إظهار "الألوان المتداخلة" التي يمكن أن تجعل السطح يبدو مثل قوس قزح عند تسخينه. ويتفاعل سطح التيتانيوم مع الهواء وينتج طبقات رقيقة جدا من الأكاسيد التي تشتت الضوء وتعطي المعدن تشطيبات ملونة مذهلة.

ومع ذلك، عندما تلمس قطعة من التيتانيوم بيديك العاريتين، تلتصق طبقات رقيقة من الزيت من أصابعك بالسطح وتسبب حدوث التأثير نفسه، ما يؤدي إلى تشتيت الضوء إلى قوس قزح قبيح المنظر.

ومع ذلك، إذا كنت قد قررت بالفعل شراء الهاتف الأكثر فخامة، فلا داعي للذعر لأن المعدن لا يتغير لونه بشكل دائم.

وكما تقول شركة آبل، فإن مسح الإطار بقطعة قماش ناعمة ورطبة قليلا وخالية من الوبر سيعيد المظهر الأصلي للهاتف عن طريق إزالة الزيوت المسببة للمشكلة.

المصدر: ديلي ميل