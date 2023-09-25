طريقة سرية لكشف هوية الاتصالات المجهولة "بلا أرقام"!

ربما يشعر الكثيرون بالذعر عند تلقي رسالة نصية أو مكالمة من رقم مجهول، لكن الخبراء كشفوا عن عدة طرق لتعقب المتصل وكشف هويته.

ونشرت ليز بيريز، المشهورة على "تيك توك"، مقطع فيديو حديثا يوضح بالتفصيل ما يجب فعله عندما تتلقى مكالمة من رقم غير معروف.

كيفية العمل: إذا تلقيت رسالة نصية من رقم غير معروف، فيمكن أن تساعدك تطبيقات الدفع عبر الهاتف المحمول مثل Venmo أو Cash App أو Zelle أو PayPal، في وضع اسم لهذا الرقم. كل ما عليك فعله هو نسخ الرقم ولصقه في تطبيق الدفع الذي تختاره للكشف عن اسم المرسل الغامض.

ومع ذلك، لا يعمل هذا إلا إذا كان لديك بالفعل حساب في أحد هذه التطبيقات، ويجب على المرسل استخدام اسمه الحقيقي ورقمه في التطبيق أيضا.

ماذا لو كنت لا تريد أن يكون اسمك ورقم هاتفك متاحين بسهولة؟

تأكد من تعطيل إمكانية مشاركة تطبيق الدفع عبر الهاتف لاسمك ورقم هاتفك مع أشخاص آخرين.

وإذا كان لديك جهاز "آيفون"، فيمكنك حظر الأرقام غير الموجودة في قائمة جهات الاتصال لديك تلقائيا باستخدام Silence Unknown Callers.

وستستمر المكالمات الواردة من أرقام مجهولة في جهات الاتصال الخاصة بك في الانتقال إلى البريد الصوتي، وتظهر في قائمة المكالمات الأخيرة، ولكن لن يرن هاتفك لها. اتبع هذه الخطوات لتفعيلها:

● انتقل إلى الإعدادات، ثم الهاتف.

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● قم بالتمرير لأسفل إلى إسكات المتصلين غير المعروفين. حرك زر التبديل إلى اليمين لتمكين الميزة.

وإذا كان لديك هاتف "سامسونغ غالاكسي":

● افتح تطبيق الهاتف واضغط على أيقونة المزيد (ثلاث نقاط رأسية) في الجزء السفلي من الشاشة.

● اضغط على الإعدادات، ثم حظر المكالمات.

● قم بتشغيل مفتاح حظر المكالمات المجهولة.

وباستخدام هاتف مختلف، ابحث عن اسم نموذج هاتفك و"حظر المكالمات" للحصول على الخطوات اللازمة إذا كنت في حاجة إليها.

ويمنحك Google Voice رقم هاتف مجانيا يمكنك استخدامه كيفما تشاء لإجراء المكالمات الهاتفية المحلية والدولية والرسائل النصية ورسائل البريد الصوتي. وفيما يلي خطوات القيام بذلك:

● قم بتنزيل التطبيق لنظام التشغيل iOS أو "أندرويد" أو انتقل إلى voice.google.com/u/0/signup للحصول عليه لجهاز الكمبيوتر الخاص بك.

● قم بتسجيل الدخول إلى حساب غوغل الخاص بك.

● قم بمراجعة الشروط وانتقل إلى الخطوة التالية.

● اختر رقم هاتف من القائمة. يمكنك البحث عن طريق رمز المدينة أو المنطقة.

● تحقق من الرقم وأدخل رقم هاتف لربطه بحسابك الصوتي.

● ستحصل على رمز مكون من ستة أرقام لإدخاله للخطوة التالية.

المصدر: ديلي ميل