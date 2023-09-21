"واتس آب" تخطط لإطلاق إصدار جديد من تطبيقها لأجهزة ظلت مستبعدة منذ سنوات

يبدو أن تطبيق "واتس آب" سيطلق تطبيقا جديدا لملايين الأجهزة التي تم استبعادها لسنوات، وفقا لما ورد في تسريب جديد.

وتظهر لقطات الشاشة المسربة أن منصة المراسلة المملوكة لشركة "ميتا" ما تزال تعمل على تطوير التطبيق ولكن من الممكن إطلاقه في وقت ما قريبا.

📝 WhatsApp beta for iOS 23.19.1.71: what's new?



WhatsApp is releasing a compatible beta version with iPad on TestFlight!https://t.co/hd2VDX279Qpic.twitter.com/q9Xdxe0fDw — WABetaInfo (@WABetaInfo) September 18, 2023

وطالب متسخدمو "واتس آب" منذ فترة طويلة الشركة بإصدار تطبيق مخصص لأجهزة "آيباد" (iPad). ويبدو أن ذلك قد يتحقق أخيرا.

وتظهر الصور التي حصل عليها موقع WABetaInfo أن التطبيق يستفيد من مساحة شاشة "آيباد" الأوسع.

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وبحسب التسريب، فإن إصدار "واتس آب" لأجهزة "آيباد" سيعمل تماما مثل وضع سطح المكتب، حيث إنه تطبيق مصاحب لحساب هاتفك الذكي الرئيسي. ولذلك سيتعين عليك ربط الجهاز عن طريق مسح رمز الاستجابة السريعة (QR code).

ويمكن أيضا استخدام "واتس آب" على جهاز "آيباد" الخاص بك بشكل مستقل، دون أن يكون هاتفك متصلا بالإنترنت.

ولحسن الحظ، ستتم مزامنة الرسائل من جهاز "آيباد" إلى هاتفك سواء كان جهاز "آيفون" أو جهاز "أندرويد".

وتأتي هذه الخطوة بعد أن أطلق "واتس آب" مؤخرا تطبيقا لمستخدمي "ماك" (Mac) أيضا.

وفي الوقت الحالي، ما يزال التطبيق قيد الاختبار في مرحلته التجريبية من قبل الخبراء.

ولم تقدم شركة "واتس آب" أي معلومات بشأن موعد إطلاق التطبيق، أو ما إذا كانت ستصدر التطبيق لعامة الناس فعليا.

المصدر: ذي صن