تعرف على "حاسب أندرويد" الجديد من Lenovo

بدأت Lenovo بالترويج لحاسبها اللوحي الجديد الذي زودته بميزات ومواصفات ممتازة لينافس حواسب سامسونغ وهواوي.

ويأتي حاسب "lenovo tab p12" بنسخته الجديدة، بهيكل أبعاده (293.3/190/6.9) ملم، وزنه 615 غ، وجُهّز الحاسب بلوحة مفاتيح خارجية أنيقة وقلم ذكي للكتابة والرسم على الشاشة.

أما شاشته فأتت IPS LCD بمقاس 12.7 بوصة، دقة عرضها (2944/1840) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، ومعدل سطوعها 273 شمعة/م تقريبا.

ويعمل الجهاز بنظام IPS LCD، ومعالج Mediatek MT6877V Dimensity 7050، ومعالج رسوميات Mali-G68 MC4، وذواكر وصول عشوائي 4 غيغابايت، وذواكر داخلية 128/256 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.

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وحصل على كاميرا أساسية، بدقة 8 ميغابيكسل، وعلى كاميرا أمامية، بدقة 13 ميغابيكسل تعمل بتقنيات التعرف على الوجوه، ويمكنها تسجيل فيديوهات 4K بمعدل 30 إطار في الثانية.

ودعمت Lenovo هذا الحاسب بأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، ومنفذ USB Type-C 2.0، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 10200 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 30 واط.

المصدر: ixbit