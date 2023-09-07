تعرف على Mate 60 Pro الجديد من هواوي وميزاته الجبارة (فيديو)

بدأت هواوي بالترويج لهاتفها الجديد Mate 60 Pro الذي طورته ليكون أحد أفضل الهواتف الذكية ويعيدها للمراتب الأولى في مبيعات الأجهزة المحمولة.

ويتميّز الهاتف الجديد بتصميم أنيق وهيكل مصنوع من أجود المواد، محمي من الماء والغبار وفق معيار IP68، أبعاده (163.7/79/8.1) ملم، وزنه 225 غ.

أما شاشته فأتت LTPO OLED بمقاس 6.82 بوصة، دقة عرضها (2616/1212) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، ومحمية بزجاج Huawei Kunlun Glass 2 المضاد للصدمات والخدوش.

ويعمل الجهاز بنظام HarmonyOS 4.0، ومعالج Kirin 9000S، ومعالج رسوميات Maleoon 910 GPU، وذواكر وصول عشوائي 12 غيغابايت، وذواكر داخلية 256/512 غيغابايت و 1 تيرابايت.

والكاميرا الأساسية فيه حصلت على 3 عدسات بدقة (50+48+12) ميغابيكسل، وزوّدت بمستشعر لتحديد عمق الصورة وعدسة للتصوير الفائق العرض، أما كاميرته الأمامية فجاءت بدقة 13 ميغابيكسل وحصلت على مستشعر TOF 3D.

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وحصل الهاتف على منفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 3.1، وبوصلة إلكترونية، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 88 واطا ويمكن شحنها لاسلكيا.

المصدر: 3dnews