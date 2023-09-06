Nokia تروّج لهاتف أندرويد متطور وسهل الصيانة
بدأت نوكيا بالترويج لهاتف أندرويد جديد طورته لتكون عملية صيانته سهلة، وجهّزته بتقنيات وكاميرات ممتازة.
ويأتي هاتف Nokia G42 بهيكل مقاوم للرطوبة والغبار أبعاده (165/75.8/8.6) ملم، وزنه 193غ.
وحصل على شاشة IPS LCD بمقاس 6.56 بوصة، دقة عرضها (1612/720) بيكسل، ترددها 90 هيتزا، معدل سطوعها 269 شمعة/م تقريبا، ومحمية بزجاج Corning Gorilla Glass 3 المضاد للصدمات والخدوش.
ويعمل الهاتف بنظام Android 13، ومعالج Qualcomm Snapdragon 480+ 5G، ومعالج رسوميات Adreno 619، وذواكر وصول عشوائي 4 و6 غيغابايت، وذواكر داخلية 128/256 غيغابايت قابلة للتوسع عبر شرائح microSDXC.
أما كاميرته الأساسية فجاءت ثلاثية العدسة بدقة (50+2+2) ميغابيكسل، وكاميرته الأمامية أتت بدقة 8 ميغابيكسل وتعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه.
وزوّد الهاتف بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومستقبل لإشارات الراديو FM، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبيرتعمل مع شاحن سريع باستطاعة 20 واطا.
المصدر: ixbit