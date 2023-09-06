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تسريب مواصفات ساعة Xiaomi المنتظرة

العالم الرقمي و Social media

تسريب مواصفات ساعة Xiaomi المنتظرة
youtube/Xiaomi
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سرّبت بعض المواقع المهتمة بشؤون التقنية معلومات تتعلق بالساعة الذكية الجديدة التي ستكشف عنها Xiaomi قريبا.

وتبعا لأحدث التسريبات فإن ساعة Xiaomi Watch S3 الجديدة ستكون شبيهة من حيث التصميم بساعات Xiaomi Watch S2  لكنها ستحصل على هيكل أكثر متانة ومقاوم للماء والغبار.

وستأتي الساعة بهيكل دائري الشكل وزنه 49 غ، مصنوع من البلاستيك والمعدن والزجاج المضاد للصدمات والخدوش، وستجهّز بشاشة AMOLED بمقاس 1.45 بوصة دقة عرضها (466/326 ) بيكسل تقريبا.

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وستحصل Xiaomi Watch S3 على تطبيقات لمراقبة النشاط البدني للمستخدم وعدد الخطوات التي يمشيها يوميا، وتطبيقات لمراقبة لقياس معدلات النبض ونسبة الأكسجة في الدم.

وستجهّزها Xiaomi بأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، وبطارية أكبر من تلك الموجودة في ساعات Watch S2، وستكون سعة البطارية 520 ميلي أمبير على الأغلب.

المصدر: 4pda

 

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