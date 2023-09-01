تعرف على هاتف Xperia الجديد من سوني وتقنياته المميزة

كشفت سوني عن هاتف Xperia 5 V الجديد الذي زودته بتقنيات ممتازة وكاميرات عالية الأداء.

وأكثر ما يميز الهاتف الجديد هو تصميمه الذي يجعله مريحا في اليد أثناء استخدامه، وحصل الهاتف على هيكل متين مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP65/IP68، أبعاده (154/68/8.6) ملم، وزنه 182 غ.

أما شاشته فأتت OLED بمقاس 6.1 بوصة، دقة عرضها (2520/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، معدل سطوعها 449 شمعة/م تقريبا، ومحمية بزجاج Corning Gorilla Glass Victus 2.

ويضمن الأداء الممتاز لهذا الهاتف نظام Android 13، ومعالج Qualcomm SM8550-AB Snapdragon 8 Gen 2، ومعالج رسوميات Adreno 740، وذواكر وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذواكر داخلية 128/256 غيغابايت.

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والكاميرا الأساسية له أتت ثنائية العدسة بدقة (48+12) ميغابيكسل وتحوي على عدسة للتصوير العريض، أما كاميرته الأمامية فأتت بدقة 12 ميغابيكسل.

ودعمت سوني هذا الهاتف بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ USB Type-C 3.2، وشريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 30 واطا.

المصدر: ixbit