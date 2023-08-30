"روويكي" موسوعة إلكترونية روسية مفتوحة

شهدت روسيا الصيف الجاري صدور موسوعة الإنترنت الروسية المفتوحة "روويكي (ruwiki.ru ) مع إطار فريد من نوعه لمقالات تعود لمؤلفين وخبراء.

وتعهدت إدارة المشروع بأن تصبح "روويكي" نهاية العام الجاري منصة متقدمة مع مضمون شخصي ومواضيع متنوعة خطية وصوتية. وستتكامل في المستقبل مع الذكاء الاصطناعي.

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ويمكن أن يؤلف اليوم أي أحد مقالًا له من الصفر. وقد أعلنت إدارة الموسوعة مسابقة ذهنية بحثا عن مؤلفي المقالات، وهناك قائمة واسعة جدا من المواضيع التي تم تقسيمها إلى عشرات الأقسام حيث يمكن أن يجد كل مؤلف موضوعًا حسب اهتماماته وتخصصاته.

وبإمكان كل مشارك في المسابقة إن يؤلف حتى 15 مقالًا. أما الذين احتلوا مرتبة بين الـ500 الأول في المسابقة فسينالون منحاً مالية. وسيكون بمقدور مؤلف واحد أن يتقاضى مبلغا يصل إلى 450.000 روبل.

ويمكن المشاركة في المسابقة حتى 21 نوفمبر المقبل. وبعد الخروج بنتائجها سيتم نشر مقالات المؤلفين على صفحات الموسوعة.

إذن أحرزت روسيا أخيراً منتوجا ذهنيا قابلا لمنافسة نظيراته، وبإمكانه أن يحل محل مثيلاته الأجنبيات، مثل "ويكيبيديا" وغيرها.

المصدر: نوفوستي