هاتف مميز آخر من Xiaomi بمواصفات منافسة

تستعد Xiaomi لإطلاق هاتف جديد سينافس أفضل هواتف أندرويد التي طرحت هذا العام من حيث السعر والمواصفات.

ومن المفترض أن يأتي هاتف Xiaomi 13T الجديد بهيكل مقاوم للماء والغبار محمي بزجاج مضاد للصدمات والخدوش.

أما شاشته فستكون من نوع AMOLED بمقاس 6.36 بوصة، دقة عرضها (2400/1080) بيكسل، ترددها 144 هيرتزا، معدل سطوعها 414 شمعة/م تقريبا، وتعمل مع تقنيات Dolby Vision، ومحمية بزجاج Corning Gorilla Glass 5.

وسيعمل الهاتف بنظام Android 13 مع واجهات MIUI 14، وذواكر داخلية 512 غيغابايت، وذواكر وصول عشوائي 12 غيغابايت.

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أما كاميرته الأساسية فستكون ثلاثية العدسة بدقة (50+12+10) ميغابيكسل، فيها عدسة للتصوير العريض، وكاميرته الأمامية ستكون بدقة 32 ميغابيكسل.

وحصل الهاتف على منفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، وماسح لبصمات الأصابع، وشريحة NFC، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 67 واطا.

المصدر: ixbit