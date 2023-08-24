سامسونغ تطرح واحدة من أكثر الشاشات تطورا على الإطلاق!

أعلنت سامسونغ عن بدء استلام طلبات شراء Odyssey Neo G9 57 التي طورتها لتكون إحدى أفضل الشاشات في العالم من النواحي التقنية.

وتتميز شاشة Odyssey Neo G9 بإمكانية عرض الصور والفيديوهات بدقة عالية جدا على مساحة 57 بوصة، ومع نسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ "32:9"، وأنها تعمل بتقنية (DUHD) أي أنها قادرة على العرض مثل شاشتين (UHD) متجاورتين دقة كل منهما (3840/2160) بيكسل.

والأمر الأكثر إثارة للاهتمام هو أن الشاشة تدعم هذه الدقة الهائلة بمعدل تحديث مذهل يبلغ 240 هرتزا، أي ما يقرب من أربعة مليارات بكسل يتم تحديثها كل ثانية.

وتستخدم هذه الشاشة تقنيات Quantum Mini-LED من سامسونغ ما يمنحها ألوانا أفضل وقدرات ممتازة في تخفيف التوهج الضوئي المزعج أثناء عرض الصور والفيديوهات.

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وتتوافق هذه الشاشة مع معيار DisplayHDR 100 الذي يوفر لها سطوعا أعظميا يعادل 1000 شمعة/م تقريبا، وبوقت استجابة يعادل 1 ميللي ثانية، ما يجعلها قادرة على عرض أدق الفيديوهات والعمل بشكل ممتاز جدا مع الرسوميات.

المصدر: ixbit