Realme تزيح الستار عن هاتف متطور وسعره منافس

بدأت Realme بالترويج لهاتفها الجديد الذي طورته لينافس أفضل هواتف أندرويد من حيث السعر والمواصفات.

ويأتي هاتف Realme 11x بهيكل مقاوم للماء والغبار ومحمي بزجاج مضاد للصدمات والخدوش، أبعاده (165.7/76/7.9) ملم، وزنه 190 غ.

وشاشته أتت IPS LCD بمقاس 6.72 بوصة، دقة عرضها (2400/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، ومعدل سطوعها 550 شمعة/م تقريبا.

ويعمل الجهاز بنظام Android 13 مع واجهات Realme UI 4.0، ومعالج +Mediatek Dimensity 6100، ومعالج رسوميات Mali-G57 MC2، وذواكر وصول عشوائي 6 و8 غيغابايت، وذواكر داخلية 128/256 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.

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أما كاميرته الأساسية فحصلت على عدستين بدقة (64+2) ميغابيكسل، وجهّزت بمستشعر لتحديد عمق الصورة، وكاميرته الأمامية جاءت بدقة 8 ميغابيكسل.

وزود الهاتف بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ USB Type-C 2.0، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 33 واطا، وسعر النسخة الأساسية من هذا الهاتف سيكون 170 يورو تقريبا.

المصدر: ixbit