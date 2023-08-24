إذا كان "آيفون" الخاص بك في هذه القائمة .. فقد ترغب بالتفكير في بيعه هذا الشهر!

تتطلع شركة آبل للكشف عن مجموعة من الأجهزة الجديدة في الأسابيع المقبلة، وهذا يعني أن قيمة بعض النماذج الحالية قد تنخفض بشدة.

اقترب شهر سبتمبر، وهذا يعني أن الوقت قد حان تقريبا لشركة آبل لإطلاق جيلها القادم من الهواتف الذكية في العالم.

وتكشف شركة التكنولوجيا الأمريكية العملاقة دائما عن أحدث وأروع أجهزتها في الخريف، ولا ينبغي أن يكون عام 2023 مختلفا. في الواقع، يتوقع الكثيرون أنه سيتم الكشف عن أحدث دفعة من أجهزة "آيفون" في حدث عالمي يوم 12 سبتمبر في المقر الرئيسي للشركة في كوبرتينو، ما يعني أنه لم يتبق سوى بضعة أسابيع للانتظار حتى نكتشف ما هو الجديد.

وعلى الرغم من أن فكرة الأجهزة الجديدة اللامعة مثيرة بشكل واضح لمستخدمي آبل، إلا أن الكشف القادم يأتي أيضا مع تحذير.

عندما يتم طرح أي أجهزة جديدة للبيع، غالبا ما تنخفض قيمة استبدال النماذج القديمة بشكل كبير. وهذا يعني أن أولئك الذين يريدون أفضل سعر لأجهزتهم الحالية يجب أن يفكروا في التخلص منه عاجلا وليس آجلا.

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يشير بحث جديد أجراه فريق Envirofone إلى أن قيم التبادل للأجهزة مثل "آيفون 14 برو" الحالي يمكن أن تنخفض بما يصل إلى 16% بمجرد أن تكشف آبل عن "آيفون 15".

ويبدو أن "آيفون 13 برو ماكس" سيسجل انخفاضا محتملا في القيمة بقيمة 75 جنيها إسترلينيا (95.1 دولار)، وكذلك ستنخفض قيمة "آيفون 13" بقدر 40 جنيها إسترلينيا (50 دولار تقريبا).

وكشف Envirofone أن الأجهزة التي قد لا تعاني بشدة تشمل "آيفون 14" (انخفاض محتمل بقيمة 27.9 دولار) و"آيفون 12 ميني" (انخفاض محتمل بقيمة 26.6 دولار).

وعلى الرغم من أن هذه القيم تبدو مخيفة، فمن الجدير بالذكر أن شركة آبل غالبا ما تقدم بعض الصفقات الجيدة جدا لأولئك الذين يسعدون بتسليم أجهزتهم القديمة مقابل الحصول على جهاز جديد.

ما الجديد في "آيفون 15"؟

على الرغم من أن شركة آبل لم تعلن رسميا بعد عما سيأتي مع "آيفون 15"، إلا أن الشائعات منتشرة بأنه سيحتوي على بعض الترقيات اللائقة بما في ذلك منفذ شحن USB-C جديد. وسيحل هذا محل موصل Lightning الحالي ويمكن أن يوفر سرعات شحن أسرع بكثير. ويمكن أن تشمل الإضافات الأخرى معالجا أسرع وعمر بطارية أطول وتصميما أقوى من التيتانيوم وشاشة ذات حواف أقل حجما.

المصدر: إكسبريس