إعداد على "آيفون" قد يكون السبب وراء "صورك السيئة"!

نشرت آبل ميزات في هاتف "آيفون" لمساعدة أي شخص على التقاط صور رائعة.

ولكن، يوجد في تطبيق الكاميرا إعداد يسمى Prioritize Faster Shooting، وهو رائع لالتقاط الصور المتسلسلة ولكنه يقلل من جودة الصور الأخرى.

ويتم تنشيط الميزة افتراضيا ولكن يمكن إيقاف تشغيلها بالانتقال إلى الإعدادات ثم الكاميرا ثم التمرير لأسفل في قائمة الخيارات.

وفي "آيفون إكس" و"آيفون XR" والإصدارات الأحدث، يقوم إعداد Prioritize Faster Shooting بتعديل كيفية معالجة الصور، ما يسمح لك بالتقاط المزيد من الصور عند الضغط بسرعة على الزر. والخيار متاح أيضا فقط على الأجهزة التي تعمل بنظام iOS 13.

وسيؤدي تحديد أولوية التصوير الأسرع إلى التضحية بجودة الصور من أجل السرعة - وعادة ما ينتهي الأمر بصور أكثر ضبابية.

وتفصلنا أسابيع قليلة عن إطلاق هاتف "آيفون 15" الجديد، والذي يُشاع أنه يتمتع بتقنية كاميرا أفضل.

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وتحدث موقع "ديلي ميل" مع خبير الصناعة دان آيفز مع Wedbush Securities حول الهاتف الذكي القادم.

وقال آيفز: "لقد سمعنا أن هناك تحسنا بنسبة 20 إلى 30% مقارنة بجهاز "آيفون 14"".

ومن المحتمل أن يتضمن ذلك وحدات ميغابكسل وإمكانيات أخرى حول الصور التي لا يمكن تخيلها حتى باستخدام "آيفون 14".

ومن المتوقع أن يتميز "آيفون 15" بنفس إعداد الكاميرا ذات المستشعر المزدوج، ولكن يمكن أن يحتوي أيضا على المستشعر الرئيسي بدقة 48 ميغابكسل الموجود في "آيفون 14 برو" و"آيفون برو ماكس".

وتم تقديم هذه التوقعات من قبل المحلل جيف بو، وهو أيضا أحد الخبراء الرائدين في شركة آبل، حيث اطلع عليها موقع MacRumors في مذكرة بحثية.

ويمكن أن يحتوي "آيفون 15 برو" على المنظار الذي ترددت شائعات عنه منذ فترة طويلة.

وحققت كاميرا المنظار هذه تقدما في عام 2020 بعد أن شاهد MacRumors مذكرة بحثية أخرى من المتنبئ الشهير بمنتجات آبل والمحلل مينغ تشي كو.

وتستخدم عدسات Periscope المرايا لتوفير تكبير بصري أكبر بكثير.

المصدر: ديلي ميل