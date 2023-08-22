متصفح Chrome يحصل على ميزات أمان جديدة

أعلنت غوغل أن متصفح Chrome سيحصل على ميزات جديدة ستعزز حماية بيانات المستخدمين وأجهزتهم.

وتبعا للمعلومات التي أوردتها غوغل في صفحاتها الرسمية فإن النسخة القادمة (117) من متصفح Chrome ستحصل على ميزات تساعد على تعقب "الإضافات الخبيثة" في المواقع والصفحات الإلكترونية التي قد يستعملها مستخدم الإنترنت.

ومع تفعيل الميزة الجديدة سيظهر Chrome للمستخدم إشارة تحذير خاصة في حال تم ملاحظة موقع مشبوه يراد الوصول إليه، وسيكون بإمكان المستخدم إزالة رابط "الصفحة الضارة" من المتصفح أو إخفاء التحذير في حال أراد، ومع ذلك فإن المتصفح سيقوم بإزالة الملحقات الضارة التي قد تتحمل في ملفات التصفح تلقائيا.

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وبالرغم من أن ميزات الأمان الجديدة ما تزال قيد الاختبار فإن المستخدمين يمكنهم اختباراها مع نسخ (116) من متصفح Chrome، إذ يمكنهم إدخال عنوان chrome://flags/#safety-check-extensions في شريط عناوين المتصفح ثم الضغط على خيار "Enter" ليتم نقلهم إلى صفحة الإضافات الخاصة بهم، وسرد الإضافات التي أُزيلت وسبب إزالتها ويطالبهم بإلغاء تثبيتها.

المصدر: 4pda