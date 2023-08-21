روبوت موسيقي طوّره علماء شباب من بطرسبورغ يفوز بالميدالية الذهبية في الصين

عزف الروبوت الروسي على آلة موسيقية وقوفاً على جيروسكوتر في مسابقة الروبوتات الدولية بالصين.

استضافت الصين مؤخرا مسابقة RobotChallenge-2023 الدولية. وقد مثل روسيا في المسابقة علماء شباب من معهد البصريات والميكانيكا في بطرسبرغ. وفاز الروبوت الموسيقي الذي طوَره الفريق الروسي التابع لمختبر الروبوتات الشبابي بالميدالية الذهبية وأعجب لجنة التحكيم أكثر من أي روبوت آخر. أفادت بذلك وكالة "تاس" نقلا عن الخدمة الصحافية للمعهد.

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وقد أصبح الروبوت الذي يسمى Robert Robotecky هو الأفضل بين روبوتات أخرى في فئة Free Style Senior بعد أن قام بأداء أغنيات "كاتيوشا" و "أمسيات ضواحي موسكو" و "تحت سماء باريس" الروسية واقفا على جيروسكوتر. ولم يكن أمام هيئة التحكيم سوى منح الفريق الروسي الميدالية الذهبية المنشودة.

تنافس في المسابقة الباحثون الشباب الروس، وكان بينهم ديمتري ياكوفليف الطالب في السنة الأولى بكلية أنظمة التحكم والروبوتات وداريا يابلونينا الطالبة في الصف العاشر في مدرسة "آنيتشكوف"، مع أكثر مع من 3000 باحث شاب يمثلون 24 دولة.

المصدر: تاس