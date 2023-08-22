"ميتا" تستعد لإطلاق إصدار على الويب لتطبيق "ثريدز" في وقت مبكر من هذا الأسبوع

تستعد شركة "ميتا" لإطلاق إصدار الويب من تطبيق "ثريدز" (Threads)، في وقت مبكر من هذا الأسبوع، وفقا لما نقلتها صحيفة " وول ستريت جورنال".

وفي وقت سابق من هذا الشهر، وعد مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة "ميتا"، بإصدار نسخة ويب لتطبيق "ثريدز" مع وظائف بحث أفضل.

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ومع ذلك، كتبت "وول ستريت جورنال" أن مصادرها تقول إن "خطط إطلاق الميزة ليست نهائية ويمكن أن تتغير".

وحاليا، يتوفر إصدار واحد من التطبيق فقط على نظامي iOS وأندرويد، مع وظائف محدودة.

وسيكون إطلاق نسخة الويب قادمًا في الوقت المناسب، حيث إنه في غضون الساعات القليلة الأولى من إطلاقه في 5 يوليو الماضي، حصد "ثريدز" 5 ملايين مستخدم. وفي غضون أقل من أسبوع، قام ما لا يقل عن 100 مليون شخص بالتسجيل فيه، ما يجعله التطبيق الأسرع تنزيلًا. ولكن يبدو أن التشويق الأولي قد تضاءل بشكل مطرد. وانخفض عدد المستخدمين النشطين يوميا إلى 80% بحلول منتصف أغسطس.

وفي أكثر أيامه ازدحامًا، كان عدد مستخدمي "ثريدز" أقل من نصف عدد مستخدمي "إكس". ووفقا لبيانات similarweb، يبلغ متوسط عدد مستخدمي "إكس" أكثر من 100 مليون مستخدم نشط يوميا.

وسبق أن أكد مدير تطبيق "إنستغرام"، آدم موسيري، على إطلاق إصدار الويب من تطبيق "ثريدز" قريبا، مشيرًا إلى أنه "تم اختباره داخليا لمدة أسبوع أو أسبوعين، لكنه تحتاج إلى بعض العمل" قبل الإصدار الواسع للعموم.

جدير بالذكر أن "ميتا" أضافت مؤخرا ميزات جديدة إلى "ثريدز" مثل القدرة على تعيين الإشعارات وعرض المشاركات بترتيب زمني. وبدأت الشركة أيضا في وضع علامات على وسائل الإعلام التي تسيطر عليها الدولة بعد أن شوهد البعض ينشر دعاية. بالإضافة إلى تحديث جديد آخر وهو علامة التبويب "إعادة النشر" الذي يجعل من السهل رؤية كل المحتوى المعاد نشره.

المصدر: ذي فيرج