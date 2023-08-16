"واشنطن بوست": ماسك عبر منصته "X" يخنق حركة تدفق مواقع الكترونية تثير حفيظته

قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية إن شركة "إكس" المملوكة للملياردير إيلون ماسك، أخرت الوصول إلى مواقع إخبارية ومنصات منافسة أثارت حفيظة مالكها.

وذكرت الصحيفة أن المنصة التي كانت تعرف سابقا باسم "تويتر"، فرضت تأخيرا لثوان للوصول إلى مواقع مثل "نيويورك تايمز" و"فيسبوك" و"رويترز" و"إنستغرام" و"بلو سكاي" والمنافسين له، وهي ممارسة يطلق عليها "throttling" أو الخنق.

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وأوضحت أنه عند ضغط المستخدمين على الروابط المختصرة لهذه المواقع على المنصة، يحدث تأخير لمدة 5 ثوان قبل ظهور الصفحات.

واعتبرت الصحيفة أن الخطوة يبدو أنها تستهدف "الشركات التي أثارت حفيظة ماسك".

وبينت "واشنطن بوست" أن هذا التأخير كان يخص روابط موقع "t.co" وهو موقع يستخدم لاختصار روابط مواقع الإنترنت للنشر على "إكس".

وأشارت الصحيفة إلى أن ممارسات "خنق" (throttling) موقع الويب تؤدي إلى تقليل حركة المرور وبالتالي إيرادات الإعلانات من الشركات التي لا يحبها ماسك شخصيا.

ووجدت أن الروابط لمعظم المواقع الأخرى لم تتأثر بما في ذلك "واشنطن بوست" و"فوكس نيوز" وموقع "يوتيوب".

وأكدت الصحيفة الأمريكية أنه وبحلول ظهر الثلاثاء وبعد تداول القضية، اختفت المشكلة وبات بالإمكان فتح روابط المنصات المذكورة في غضون ثانية من النقر.

هذا، وشارك صحفي تجربته مع موقع صحيفة "نيويورك تايمز" ويظهر في فيديو أنه بالنقر على رابط مختصر للصحيفة على "إكس" يتم فتح موقع آخر يظهر مثل شاشة فارغة، ويستمر هذا الأمر لبضع ثوان قبل الوصول إلى الموقع الأصلي.

Twitter/X is throttling link clicks to the @nytimes website by causing a 5 second delay during the redirect. pic.twitter.com/HCTN99McNy — Max Woolf (@minimaxir) August 15, 2023

المصدر: صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية