Nokia تطلق هاتف أندرويد بمواصفات وكاميرات ممتازة قريبا
تستعد Nokia للكشف عن هاتف أندرويد جديد زودته بمواصفات وكاميرات ممتازة، وستطرحه بسعر منافس.
ويأتي هاتف Nokia G310 الجديد بهيكل مقاوم للرطوبة والغبار، أبعاده (165.1/75.7/8.6) ملم، وزنه 195 غ.
أما شاشته فتاتي IPS LCD بمقاس 6.56 بوصة، دقة عرضها (1612/720) بيكسل، ترددها 90 هيرتزا، ومعدل سطوعها 296 شمعة/م تقريبا.، ومحمية بزجاج Corning Gorilla Glass المضاد للصدمات والخدوش.
وسيتميز الجهاز بقدرات تصوير ممتازة بفضل كاميرته الأساسية الثلاثية العدسة بدقة (50+2+2) ميغابيكسل، وكاميرته الامامية التي تأتي بدقة 8 ميغابيكسل.
ويعمل الهاتف بنظام Android 13، ومعالج Qualcomm SM4350-AC Snapdragon 480+ 5G، ومعالج رسوميات Adreno 619، وذواكر وصول عشوائي 4 غيغابايت، وذواكر داخلية 128 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.
وزودته نوكيا بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 20 واطا.
المصدر: 3dnews