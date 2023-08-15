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تعرف على أقوى حاسب لوحي من Xiaomi

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تعرف على أقوى حاسب لوحي من Xiaomi
youtube/THE TRIDENT
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كشفت Xiaomi عن حاسب لوحي كبير الحجم ومزود بمواصفات ممتازة ستنافس به حواسب غالاكسي اللوحية الحديثة من سامسونغ.

ويأتي حاسب Xiaomi Pad 6 Max 14 بهيكل متين مدعم بالألومينيوم، أبعاده (318.6/206.1/6.5) ملم، وزنه 750غ، ودعم بلوحة مفاتيح خارجية أنيقة وقلم ذكي للكتابة والرسم على الشاشة.

ومن الأمور المميزة في هذا الجهاز شاشته التي أتت IPS LCD بمقاس 14 بوصة بدقة (2880/1800) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، معدل سطوعها يصل إلى 600 شمعة/م، وتدعم تقنيات Dolby Vision وHDR10.

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ويعمل الحاسب بنظام Android 13 مع وجهات MIUI Pad 14، ومعالج Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1، ومعالج رسوميات Adreno 730، وذواكر وصول عشوائي 8/12/16 غيغابايت، وذواكر داخلية 256/512 غيغابايت، و1 تيرابايت.

وحصل على كاميرا أساسية ثنائية العدسة بدقة (50+2) ميغابيكسل، وعلى كاميرا أمامية بدقة 20 ميغابيكسل.

وزودته Xiaomi بمنفذ USB Type-C 3.2، ووشريحة NFC، وبوصلة إلكترونية، وبطارية بسعة 10000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 67 واطا.

المصدر: ixbit

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