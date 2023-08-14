تسريبات تكشف عن هاتف iPhone SE القادم

سرّبت بعض المواقع المهتمة بشؤون التقنية بعض المعلومات التي تتعلق بهاتف iPhone SE 4 المنتظر من آبل.

وتبعا لأحدث التسريبات فإن هاتف iPhone SE 4 القادم سيكون شبيها من حيث التصميم بهواتف iPhone 14، ومن المتوقع أن يزود بمنفذ USB-C ليكون متوافقا مع المعايير التي باتت مطلوبة في العديد من البلدان.

وخلافا للتوقعات السابقة فإن التسريبات الحديثة تقول أن الهاتف سيزود بخاصية التعرف على الوجوه Face ID، ولن يكتفي بتقنية مسح بصمات الأصابع Touch ID.

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ومن المتوقع أن يأتي الهاتف الجديد بكاميرا أساسية أحادية العدسة، وأن يزود بزر "أكشن" الذي سيظهر في هواتف iPhone 15، كما سيحصل على شاشات OLED بدلا من شاشات LCD التي كانت تطرح في أجهزة iPhone SE السابقة.

والأمر المميز الآخر في iPhone SE 4 هو أنه سيزود بشرائح مودم وتقنيات جديدة من آبل ستمكنه من العمل مع شبكات 5G، كما أنه سيطرح بسعر منافس مقارنة بهواتف آيفون الحديثة.

المصدر: ixbit