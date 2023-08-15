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Xiaomi تخطف الانظار بسوارها الذكي الجديد

العالم الرقمي و Social media

Xiaomi تخطف الانظار بسوارها الذكي الجديد
youtube/ Zahar Mobile Review
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كشفت Xiaomi عن سوار Smart Band 8 Pro الذي سيكون منافسا قويا للساعات الذكية الحديثة من حيث الشكل الأنيق والمواصفات.

وحصل السوار على هيكل أساسي أنيق التصميم سمكه 10 ملم ووزنه 22.5 غ، ومقاوم للماء والغبار وفق معيار 5ATM.

وزودته Xiaomi بشاشة AMOLED  لمسية مستطيلة الشكل بمقاس 1.74 بوصة، دقة عرضها (336/480) بيكسل، ترددها 60 هيرتزا، ومعدل سطوعها يصل إلى 600 شمعة/م تقريبا، وحميت هذه الشاشة بزجاج متين مضاد للصدمات والخدوش.

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ويحوي السوار حساسات متطورة لقياس معدلات نبض القلب وقياس معدلات الأكسجين في الدم، وحساسات لقياس معدلات النشاط البدني اليومية للمستخدم، وشريحة NFC للدفع الإلكتروني والاقتران مع الأجهزة الذكية، كما زوّدت بأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية

وستطرحه Xiaomi مع أربطة للمعصم أنيقة التصميم مصنوعة من الجلد والسيليكون، وبسعر يبدأ من 60 دولار تقريبا.

المصدر: 4pda

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