تعرف على أقوى هاتف HTC وكاميراته المميزة

أعلنت HTC عن إطلاق هاتف جديد جهزته بتقنيات وكاميرات تنافس تلك الموجودة في هواتف سامسونغ الحديثة.

ويأتي هاتف HTC U23 Pro بهيكل أنيق التصميم مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP67، أبعاده (166.6/77.1/8.9) ملم، وزنه 205.

وزوّد بشاشة OLED بمقاس 6.7 بوصة، دقة عرضها (2400/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، ومعدل سطوعها 393 شمعة/م تقريبا، ومحمية بزجاج Corning Gorilla Glass Victus.

يمتاز هذا الهاتف بقدرات تصوير ممتازة بفضل كاميرته الأساسية التي حصلت على 4 عدسات بدقة (108+8+5+2) ميغابيكسل، وكاميرته الأمامية بدقة 32 ميغابيكسل.

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ويعمل الجهاز بنظام Android 13، ومعالج Qualcomm SM7450-AB Snapdragon 7 Gen 1، ومعالج رسوميات Adreno 644، وذواكر وصول عشوائي 8 و12 غيغابايت، وذواكر داخلية 256 غيغابيات قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.

وحصل الهاتف على منفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 3.0، وشريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 4600 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 30 واطاً ويمكن شحنها لاسلكيا.

المصدر: 4pda