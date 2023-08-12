Xiaomi تطلق حاسبا لوحيا بمواصفات جيدة وسعر منافس
تستعد Xiaomi لإطلاق حاسب لوحي جديد سيأتي بمواصفات جيدة وسعر منافس.
ويأتي حاسب Xiaomi Redmi Pad SE بهيكل أنيق مصنوع من الأولومينيوم والبلاستيك والزجاج المضاد للصدمات والخدوش، أبعاده (255.5/167.1/7.4) ملم، وزنه 478غ.
وشاشته ستأتي IPS LCD بمقاس 11 بوصة، دقة عرضها (1200/1920) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، ومعدل سطوعها 400 شمعة/م تقريبا.
ويعمل الحاسب بنظام Android 13 مع واجهات MIUI 14، ومعالج Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 4G، ومعلج روسوميات Adreno 610، وذواكر وصول عشوائي 4 غيغابايت، وذواكر داخلية 128 غيغابايت قابلة للتوسيع عير شرائح microSDXC.
أما كاميرته الأساسية فأتت بدقة 8 ميغابيكسل وقادرة على تصوير فيديوهات FHD بمعدل 30 إطارا في الثانية، وكاميرته الأمامية جاءت بدقة 5 ميغابيكسل.
وسيحصل الحاسب على USB Type-C, OTG، وبطارية بسعة 8000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع، وسيطرح بسعر 200 يورو تقريبا.
المصدر: 4pda