HTC تظهر من جديد في عالم هواتف أندرويد

أعلنت شركة HTC عن هاتف جديد يتوقع له أن يحقق مبيعات ممتازة ويعيد اسم الشركة للمنافسة في سوق أجهزة أندرويد.

ويأتي هاتف HTC Wildfire E star بهيكل مقاوم للرطوبة والغبار، أبعاده (164.8/76.5/9.2) ملم، وزنه 200 غ.

أما شاشته فأتت IPS LCD بمقاس 6.52 بوصة، دقة عرضها (1600/720) بيكسل، ترددها 90 هيرتزا، ومعدل سطوعها 269 شمعة/م تقريبا.

ويعمل الجهاز بنظام Android 12 (Go edition)، ومعالج Unisoc SC9832E، ومعالج رسوميات Mali-T820 MP1، وذواكر وصول عشوائي 2 غيغابايت، وذواكر داخلية 16 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.

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أما كاميرته الأمامية فأتت بدقة 8 ميغابيكسل فيها عدسة للتصوير العريض وحساس لتحديد عمق الصورة، وكاميرته الأمامية جاءت بدقة 5 ميغابيكسل.

وزودته HTC بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وأنظمة لتحديد المواقع، ومنفذ USB Type-C 2.0، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 3000 ميلي أمبير.

المصدر: 4pda