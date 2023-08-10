Vivo تنافس سامسونغ بواحد من أفضل الحواسب اللوحية

من بين أبرز الأجهزة الذكية التي ظهرت هذا العام جاء حاسب vivo Pad2 الذي صنف كمنافس قوي لحواسب سامسونغ اللوحية الجديدة.

ويأتي الجهاز بهيكل متين مصنوع من البلاستيك والمعدن أبعاده (266/191.6/6.6) ملم، وزنه 585غ، ودعم بلوحة مفاتيح خارجية أنيقة وقلم للكتابة والرسم على الشاشة.

أما شاشته فأتت IPS LCD بمقاس 12.1 بوصة، دقة عرضها (1968/2800) بيكسل، ترددها 144 هيرتزا، ومعدل سطوعها يصل إلى 600 شمعة/م تقريبا.

ويعمل الحاسب بنظام Android 13 مع واجهات OriginOS 3، ومعالج Mediatek MT6983 Dimensity 9000، ومعالج رسوميات Mali-G710 MC10، وذواكر وصول عشوائي 8 و12 غيغابايت، وذواكر داخلية 128/256/512 غيغابايت.

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وحصل على كاميرا أساسية ثنائية العدسة بدقة (13+2) ميغابيكسل، وعلى كاميرا أمامية بدقة 8 ميغابيكسل.

وزوّد بشريحة NFC، ومنفذ USB Type-C 3.2، و4 مكبرات صوت عالية الأداء، وبطارية بسعة 10000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 44 واطا ويمكن شحنها عبر تقنية الشحن اللاسلكي.

المصدر: ixbit