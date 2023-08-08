Xiaomi تطلق هاتفا متطورا سعره منافس جدا!
كشفت Xiaomi عن هاتف Poco M6 Pro الذي ستطرحه بمواصفات ممتازة وأسعار منافسة تبدأ من 120 يورو.
ويأتي الهاتف الجديد بهيكل أنيق مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP53، أبعاده 0168.6/76.3/8.2) ملم، ووزنه 199غ.
وشاشته أتت IPS LCD بمقاس 6.79 بوصة، ودقة عرضها (2460/1080) بيكسل، وترددها 120 هيرتزا، ومعدل سطوعها 369 شمعة/م تقريبا.
ويعمل الجهاز بنظام Android 13 مع واجهات MIUI 14، ومعالج Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2، ومعالج رسوميات Adreno 613، وذواكر وصول عشوائي 4 و6 غيغابايت، وذواكر داخلية 64/128 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.
وحصل الهاتف على كاميرا أساسية ثنائية العدسة بدقة (50+2) ميغابيكسل فيها عدسة للتصوير العريض ومستشعر لتحديد عمق الصورة، وعلى كاميرا أمامية بدقة 8 ميغابيكسل.
وجهزته Xiaomi بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ USB Type-C، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 18 واطا.
المصدر: 3dnews