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سامسونغ تطلق هاتف أندرويد بسعر منافس

العالم الرقمي و Social media

سامسونغ تطلق هاتف أندرويد بسعر منافس
youtube/QSQTechnology
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تستعد سامسونغ لإطلاق هاتف Galaxy A05 الجديد الذي يأتي بسعر منافس بالنسبة لمواصفاته.

وتبعا لأحدث التسريبات فإن هاتف Samsung Galaxy A05 سيأتي بهيكل مقاوم للرطوبة والغبار، مجهز بشاشة بمقاس 6.5 بوصة دقة عرضها (1600/720) بيكسل، ترددها 90 هيرتزا، ومحمية بزجاح Corning Gorilla Glass المضاد للصدمات والخدوش.

ويعمل الهاتف بنظام (أندرويد-13) مع واجهات One UI Core، ومعالج Mediatek Helio G70، وذواكر وصول عشوائي 4/6/8 غيغابايت، وذواكر داخلية 64/128 غيغابايت.

أما كاميرته الأساسية فأتت ثنائية العدسة بدقة (50+5) ميغابيكسل فيها عدسة للتصوير العريض، وكاميرته الأمامية جاءت بدقة 8 ميغابيكسل.

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ودعمته سامسونغ بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ USB-C، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 18 واطاً.

المصدر: 4pda

 

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