روسيا.. تطوير تطبيق يحمي البيانات الشخصية في الهواتف والأجهزة الذكية

أعلنت شركة Ruselectronics الروسية عن تطوير تطبيق جديد يساعد على حماية بيانات مستخدمي الهواتف والأجهزة الذكية من التجسس.

وتبعا للشركة فإن تطبيق "Biosafe" يستخدم لتخزين المعلومات والبيانات الشخصية وكلمات المرور التي يستعملها مستخدم الهاتف مع مواقع الإنترنت، وغيرها من البيانات المهمة، والمهم فيه أنه يوفر حماية كبيرة لتلك البيانات خلال استخدام تقنيات المصادقة البيومترية والشبكات العصبية والتشفير.

ولتقييد الوصول إلى البيانات يستخدم تطبيق Biosafe تقنية لا تخزن مفاتيح التشفير ولكنها تعيد إنتاجها من بيانات القياسات الحيوية البيومترية للمستخدم باستخدام الشبكات العصبية، كما لا يتم أيضًا تخزين البيانات البيومترية في أي مكان، وبالتالي فإن فقدان الهاتف لا يمكن أن يؤدي إلى سرقة المعلومات الشخصية.

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وحول التطبيق قال نائب إدراة قسم التطوير التقني في شركة Ruselectronics، أندريه شنداروف:" يمكن تشفير البيانات التي يريد المستخدم الحفاظ على سريتها مباشرة في التطبيق الموجود في هاتفه، ولا يمكن الوصول إلى البيانات إلا من قبل مالكها باستخدام مفتاح تشفير، وهو بدوره ينقسم إلى قسمين، أحدهما عبارة عن برمجة عصبية، والثاني هو المقاييس البيومترية للمستخدم، ويتم محو المفاتيح والبيانات الحيوية الشخصية فورا بعد الاستخدام ولا يتم تخزينها في أي مكان مما يعني أنه لا يمكن سرقتها".

المصدر: فيستي