Yandex تطور برنامجا جديدا للتخلص من الاتصالات المزعجة

أعلنت شركة Yandex الروسية عن تطوير برمجيات جديدة توفر لمستخدمي الهواتف الذكية حماية من الاتصالات المزعجة التي قد تأتيهم عبر تطبيقات المراسلة.

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وأشارت الشركة إلى أن البرمجيات الجديدة تقوم بالتعرف على أرقام الهواتف التي قد يستخدمها المحتالون مندوبو الشركات الدعائية للاتصال بمالكي الهواتف عبر تطبيقي Viber و"واتس آب"، ومن خلال هذه البرمجيات يمكن حجب هذه الأرقام ومنعها من الاتصال وإرسال الرسائل إلى مالكي الهواتف.

ونوهت Yandex إلى أن البرمجيات الجديدة ستطرحها لمالكي هواتف أندرويد وiOS، كون مالكي هذه الأجهزة باتوا يشتكون كثيرا في الفترة الأخيرة من الاتصالات والرسائل المزعجة والبريد العشوائي الذي يصلهم من جهات غير معروفة عبر تطبيقات المراسلة.

تجدر الإشارة إلى أن Yandex كانت قد طورت برمجيات شبيهة لعملاء مصرف Tinkoff الروسي وأطلقتها منذ عام 2020 على أجهزة iOS، وستوفرها لأجهزة أندرويد قريبا.

المصدر: فيستي