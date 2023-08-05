غوغل تسهل آلية حذف الصور غير المرغوب فيها من الإنترنت

أعلنت غوغل عن إطلاق أدوات خصوصية جديدة تسمح للمستخدمين بالتحكم في إزالة الصور الشخصية غير المرغوب بظهورها في الإنترنت.

وتبعا لصحيفة The Guardian البريطانية فإن ادوات الخصوصية الجديدة ستساعد مستخدمي الإنترنت على التيقن من عدم ظهور الصور الصريحة أو الرسومات التجسيدية بسهولة في نتائج البحث عبر الشبكة العنكبوتية.

ويقتضي التحديث أنه حتى إذا أنشأ شخص محتوى صريحا لنفسه ونشره على أحد مواقع الويب، ثم لم يعد راغباً في إتاحته في عمليات البحث فإن بإمكانه أن يطلب حذفه من محرك بحث غوغل، ويتضمن التحديث أيضا تسهيل تقديم استمارات الطلب بهذا الخصوص على المستخدمين.

وتسري هذه السياسة على المحتوى المنشور بمواقع الويب التي تحتوي على معلومات شخصية، لكنها لن تسري على الصور التي لا يزال المستخدمون ينشرونها ويسوِّقونها بنشاط.

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وتنوي جوجل كذلك أن تزوّد محرك بحثها بإعدادات تعتيم جديدة في البحث الآمن، وأن تجعلها إعدادات افتراضية للمستخدمين الذين لا يستخدمون خاصية) SafeSearch filtering، وبفضل هذه الإعدادات سيجري تعتيم الصور الصريحة ومحتوى البالغين ومحتوى العنف المصور بأدوات افتراضية عند ظهوره في نتائج البحث، كما سيمكن إيقاف تشغيل الإعداد في أي وقت.

المصدر: arabicpost