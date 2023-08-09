مايكروسوفت تتخلى عن Cortana في أنظمة ويندوز

ذكرت مواقع مهتمة بشؤون التقنية أن مايكروسوفت أنهت دعم تطبيق المساعد الصوتي Cortana في أنظمة Windows 11.

وجاء في منشور على بوابة Windows Latest : "قامت مايكروسوفت أخيرا بإقصاء Cortana من أنظمة ويندوز، والذي عمل في الحواسب منذ زمن أنظمة Windows 10".

وأوضحت البوابة أنه عند محاولة فتح المساعد الصوتي على الإصدار الحادي عشر من Windows يتلقى المستخدمون رسالة تفيد بأن "التطبيق قديم".

وأشار Windows Latest نقلاً عن الوثائق الموجودة على بوابة مايكروسوفت إلى أن الأخيرة تخطط لتزويد أنظمة ويندوز بمساعدات ذكية أكثر تطورا تعتمد على الذكاء الاصطناعي.

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وقالت مايكروسوفت في منشور لها على مواقعها الإلكترونية: "نجري بعض التغييرات على ويندوز والتي ستؤثر على مستخدمي تطبيق Cortana، وبدءا من أغسطس 2023 لن ندعم Cortana كتطبيق مستقل بعد الآن".

المصدر: فيستي