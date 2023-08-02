أبرز مواصفات حاسب Pad 6 الجديد من Xiaomi

من بين أبرز الحواسب اللوحية التي ظهرت مؤخرا يأتي حاسب Xiaomi Pad 6 الذي حصل على تصميم أنيق ومواصفات ممتازة.

ويأتي الحاسب بهيكل مصنوع من البلاستيك والمعدن والزجاج المقاوم للصدمات والخدوش، أبعاده (254/165.3/6.2) ملم، وزنه 490 غ.

أما شاشاته فأتت IPS LCD بمقاس 11 بوصة، دقة عرضها (2880/1800) بيكسل، ترددها 144 هيرتزا، وتعمل مع تقنيات Dolby Vision و HDR10، ويمكن الكتابة والرسم عليها بواسطة قلم ذكي.

ويضمن الأداء الممتاز له معالج Qualcomm SM8250-AC Snapdragon 870 5G، ومعالج رسوميات Adreno 650، وذواكر وصول عشوائي 6 و8 غيغابايت، وذواكر داخلية 128 غيغابايت.

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أما كاميرته الأساسية فأتت بدقة 13 ميغابيكسل مع عدسة للتصوير العريض، وكاميرته الأمامية جاءت بدقة 8 ميغابيكسل.

ودعمته Xiaomi بلوحة مفاتيح خارجية، ومنفذ USB-C، وبطارية بسعة 8840 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 33 واطا.

المصدر: ixbit