موتورولا تطرح هاتف أندرويد بمواصفات ممتازة وسعر منافس
كشفت موتورولا عن هاتفها الجديد Moto G14 الذي سينافس هواتف سامسونع من الفئة المتوسطة من حيث السعر والمواصفات.
ويأتي الهاتف بهيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP52، أبعاده (161.5/73.8/8) ملم، وزنه 177 غ.
أما شاشته فأتت IPS LCD بمقاس 6.5 بوصة، دقة عرضها (2400/1080) بيكسل، تردها 120 هيرتزا، ومعدل سطوعها 405 شمعة/م تقريبا.
ويعمل الهاتف بنظام Android 13، ومعالج Unisoc Tiger T616، ومعالج رسوميات Mali-G57 MP1، وذواكر وصول عشوائي 4 غيغابايت، وذواكر داخلية 128 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.
ويتميز الجهاز بقدرات تصوير ممتازة بفضل كاميرته الأساسية الثنائية العدسة التي أتت بدقة (50+2) ميغابيكسل، وكاميرته الأمامية التي جاءت بدقة 8 ميغابيكسل.
ودعمته موتورولا بمنفذين لشرائح الاتصال، ومستقبل لإشارات الراديو FM، ومنفذ USB Type-C 2.0، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 15 واطا.
وتبعا لأحدث التسريبات سيظهر الهاتف في الأسواق العالمية قريبا وبسعر 120 يورو تقريبا.
المصدر: ixbit