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موتورولا تطرح هاتف أندرويد بمواصفات ممتازة وسعر منافس

العالم الرقمي و Social media

موتورولا تطرح هاتف أندرويد بمواصفات ممتازة وسعر منافس
youtube/TechBar
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كشفت موتورولا عن هاتفها الجديد Moto G14 الذي سينافس هواتف سامسونع من الفئة المتوسطة من حيث السعر والمواصفات.

ويأتي الهاتف بهيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP52، أبعاده (161.5/73.8/8) ملم، وزنه 177 غ.

أما شاشته فأتت IPS LCD بمقاس 6.5 بوصة، دقة عرضها (2400/1080) بيكسل، تردها 120 هيرتزا، ومعدل سطوعها 405 شمعة/م تقريبا.

ويعمل الهاتف بنظام Android 13، ومعالج Unisoc Tiger T616، ومعالج رسوميات Mali-G57 MP1، وذواكر وصول عشوائي 4 غيغابايت، وذواكر داخلية 128 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.

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ويتميز الجهاز بقدرات تصوير ممتازة بفضل كاميرته الأساسية الثنائية العدسة التي أتت بدقة (50+2) ميغابيكسل، وكاميرته الأمامية التي جاءت بدقة 8 ميغابيكسل.

ودعمته موتورولا بمنفذين لشرائح الاتصال، ومستقبل لإشارات الراديو FM، ومنفذ USB Type-C 2.0، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 15 واطا.

وتبعا لأحدث التسريبات سيظهر الهاتف في الأسواق العالمية قريبا وبسعر 120 يورو تقريبا.

المصدر: ixbit

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