Xiaomi تطلق سماعات Poco Pods بسعر منافس جدا!

كشفت Xiaomi عن سماعات Poco Pods اللاسلكية الجديدة التي زودتها بمواصفات ممتازة وستطرحها بسعر منافس.

وتتميز السماعات الجديدة بتصميم أنيق وهيكل مقاوم للرطوبة والغبار وفق معيار IPX4، كما جهّزت كل سماعة صغيرة بمكبر صوت عالي الأداء بحجم 12 ملم.

ودعمت Xiaomi هذه السماعات بتقنيات الربط السريع Fast Pair من غوغل، وتقنيات "بلوتوث 5.3" ما يوفر لها اقترانا سريعا بالهواتف والأجهزة الذكية.

وتبعا للمطورين فإن Poco Pods تتمتع بزمن تأخير منخفض للغاية يصل إلى 60 ميلي ثانية ما يوفر لها نقلا سريعا للأصوات وخصوصا عند تشغيل ألعاب الفيديو، كما زوّد بتقنيات Environmental Noise Cancellation لعزل الضوضاء.

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وزودت هذه السماعات وحافظتها البلاستيكية الصغيرة ببطاريات تكفيها لتعمل لـ 30 ساعة تقريبا، كما تدعم ميزات الشحن السريع إذ يكفي شحنها مدة 10 دقائق لتعمل لـ 90 دقيقة متواصلة.

وستطرح Xiaomi هذه السماعات بسعر منافس جدا يقل عن 20 دولارا لتنافس السماعات من نفس الفئة التي تطرحها سامسونغ وشركات الإلكترونيات الكبرى.

المصدر: ixbit