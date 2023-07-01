أبرز ما يميز حاسب Xiaomi اللوحي الجديد

من بين أبرز الحواسب اللوحية التي تم الكشف عنها هذا العام يأتي حاسب Xiaomi Pad 6 Pro الذي حصل على تصميم أنيق ومواصفات ممتازة.

ويأتي الحاسب بهيكل متين مدعم بإطارات من الألومينيوم ومحمي بزجاج مضاد للصدمات والخدوش، أبعاد الهيكل (254/165.2/6.5) ملم، ووزنه 490غ.

وحصل الجهاز على شاشة IPS LCD بمقاس 11 بوصة، دقة عرضها (2880/1800) بكسل، ترددها 144 هيرتزا، ومعدل سطوعها 309 شمعة/م تقريبا، ويمكن الكتابة والرسم عليها بواسطة قلم ذكي.

ويعمل الحاسب بنظام Android 13 مع واجهات MIUI 14، ومعالج Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1، ومعالج رسوميات Adreno 730، وذواكر وصول عشوائي 8 و12 غيغابايت، وذواكر داخلية 256/512 غيغابايت.

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أما الكاميرا الأساسية له فأتت ثنائية العدسة بدقة (50+2) ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية جاءت بدقة 20 ميغابيكسل.

ودعمته Xiaomi بمنفذ USB Type-C 3.2، وأربع مكبرات صوت عالية الاأداء، وبطارية بسعة 8600 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 67 واطا، وزودته بلوحة مفاتيح خارجية أنيقة.

المصدر: ixbit