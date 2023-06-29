"قاتل هواتف سامسونغ القابلة للطي" القادم من OnePlus

تستعد OnePlus لإطلاق هاتف جديد قابل للطي بمواصفات مميزة تنافس تلك الموجودة في هواتف سامسونغ الحديثة من نفس الفئة.

وتبعا لأحدث التسريبات فإن هاتف OnePlus V Fold المنتظر سيحصل على هيكل قابل للطي، وعلى شاشة أساسية مرنة من نوع Foldable LTPO AMOLED بمقاس 7.8 بوصة، دقة عرضها (1790/1920) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا وتعمل مع تقنيات +HDR10، كما سيزود بشاشة خارجية من نوع AMOLED بمقاس 6.3 بوصة.

وسيعمل الهاتف بنظام Android 13، ومعالج Qualcomm SM8550-AB Snapdragon 8 Gen 2 المتطور، ومعالج رسوميات Adreno 740، وذواكر وصول عشوائي 16 غيغابايت، وذواكر داخلية 256 غيغابايت.

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أما الكاميرا الأساسية له فستكون ثلاثية العدسة بدقة (64+48+48) ميغابيكسل، فيها عدسة للتصوير العريض وعدسة لتصوير الماكرو، والكاميرا الأمامية له ستكون بدقة 20 ميغابيكسل.

وسيحصل الجهاز على منفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C، وماسح لبصمات الأصابع، وشريحة NFC، وبطارية بسعة 4800 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 67 واطا.

المصدر: ixbit