ما المميز في نظارات NXTWEAR S من TCL؟

أثارت نظارات NXTWEAR S الجديدة TCL إعجاب الكثير من عشاق التقنية كونها تجمع في مفهوم عملها تقنيات الواقع الافتراضي والواقع المعزز والواقع المختلط.

وأشارت TCL إلى أن نظارة NXTWEAR S الجديدة تتميز بسهولة الاستخدام، وتصميمها الذي يشبه إلى حد كبير تصميم النظارات العادية، فضلا عن أنها مزودة بتقنيات تساعد المستخدم على العناية بصحته كمستشعرات لقياس معدلات النشاط البدني ومستشعرات لقياس معدلات النبض ومستشعرات لقياس ضغط الدم.

وزودت النظارة بزوج من عدسات Micro-OLED بدقة (1920/1080) بيكسل، تؤمن للمستخدم عرضا افتراضيا للصورة يعادل عرض شاشة بحجم 130 بوصة.

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وتأتي هذه النظارة بأبعاد (166/175/51) في حال كانت غير مطوية، وبأبعاد (65/154/51) ملم في حال طيها، ويزن هيكلها 89 غ، وحصلت النظارة على مكبرات صوت عالية الأداء مدمجة في هيكلها، وعلى منفذ USB-C للشحن ونقل البيانات، ومنفذ لإقرانها بالأجهزة الذكية أو الشاشات، وأزرار للطاقة والتحكم بالصوت، ، وزودت بملحقات خارجية تجعلها مناسبة لمختلف المستخدمين.

المصدر: ixbit