تعرف على Cat S75 أحد أكثر الهواتف متانة وقوة

من بين أبرز الهواتف المتينة التي ظهرت هذا العام جاء هاتف Cat S75 الذي حصل على تصميم أنيق ومواصفات ممتازة.

وحصل الهاتف الجديد على هيكل شديد المتانة مقاوم للصدمات والخدوش، ومقاوم للماء والغبار وفق معيار IP68/IP69، أبعاده (171/80/11.9) ملم، وزنه 268غ.

أما شاشته فأتت IPS LCD بمقاس 6.6 بوصة، دقة عرضها (2480/1080) بيكسل، ترددها 90 هيرتزا، ومعدل سطوعها 400 شمعة/م تقريبا، ومحمية بزجاج Corning Gorilla Glass Victus المقاوم للصدمات والخدوش.

ويعمل الجهاز بنظام Android 12، ومعالج Mediatek Dimensity 930، ومعالج رسوميات IMG BXM-8-256، وذواكر وصول عشوائي 6 غيغابايت، وذواكر داخلية 128 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.

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وكاميرته الأساسية جاءت ثلاثية العدسة بدقة (50+8+2) ميغابيكسل، أما الكاميرا الأمامية فأتت بدقة 8 ميغابيكسل.

وزود الهاتف بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، وأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، وماسح لبصمات الأصابع، وشريحة NFC، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع خاصية الشحن السريع والشحن اللاسلكي.

المصدر: 4pda