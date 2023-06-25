 
مباشر

تعرف على Cat S75 أحد أكثر الهواتف متانة وقوة

العالم الرقمي و Social media

تعرف على Cat S75 أحد أكثر الهواتف متانة وقوة
youtube/ mgsmpl
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vk91

من بين أبرز الهواتف المتينة التي ظهرت هذا العام جاء هاتف Cat S75 الذي حصل على تصميم أنيق ومواصفات ممتازة.

وحصل الهاتف الجديد على هيكل شديد المتانة مقاوم للصدمات والخدوش، ومقاوم للماء والغبار وفق معيار IP68/IP69، أبعاده (171/80/11.9) ملم، وزنه 268غ.

أما شاشته فأتت IPS LCD بمقاس 6.6 بوصة، دقة عرضها (2480/1080) بيكسل، ترددها 90 هيرتزا، ومعدل سطوعها 400 شمعة/م تقريبا، ومحمية بزجاج Corning Gorilla Glass Victus المقاوم للصدمات والخدوش.

ويعمل الجهاز بنظام Android 12، ومعالج Mediatek Dimensity 930، ومعالج رسوميات IMG BXM-8-256، وذواكر وصول عشوائي 6 غيغابايت، وذواكر داخلية 128 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.

إقرأ المزيد
Honor تطلق حاسبا محمولا بمواصفات منافسة
Honor تطلق حاسبا محمولا بمواصفات منافسة

وكاميرته الأساسية جاءت ثلاثية العدسة بدقة (50+8+2) ميغابيكسل، أما الكاميرا الأمامية فأتت بدقة 8 ميغابيكسل.

وزود الهاتف بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، وأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، وماسح لبصمات الأصابع، وشريحة NFC، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع خاصية الشحن السريع والشحن اللاسلكي.

المصدر: 4pda

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

لحظة بلحظة.. تطورات العصيان المسلح.. إعلان للكرملين وتفاصيل اتفاق بشأن مصير قائد "فاغنر"