"أوامر صوتية" ستغيّر حياتك على "آيفون" أو "أندرويد"!

تعد "سيري" و"ألِكسا" وAssistant من غوغل قوية جدا - لكن الحقيقة المحزنة هي أن معظم الناس لا يضاعفون إمكاناتها الحقيقية.

لا يدرك المستخدم العادي أن مساعد الجيب الذكي الخاص به يمكنه مسح آلاف الصور على الفور والعثور على الصور القديمة ببعض الأوامر البسيطة.

وتقوم أيضا بإنشاء مناطق محمية مذهلة، وتواريخ وضع إشارة مرجعية في التقويم الخاص بك وتعيين تذكيرات للاجتماعات المهمة.

لذلك، يمكننا التعمق في أفضل الأوامر الصوتية لمساعدك الذكي والتي يمكنها تبسيط حياتك اليومية:

قبل أن نبدأ، لجعل المساعد الافتراضي لهاتفك يعمل بشكل أفضل، تأكد من أنه يفهم حقا نبرة صوتك وتصريفاتك. هذه الأخطاء الشائعة تجعل الأمر أكثر تعقيدا.

قم بتشغيل المصباح اليدوي

في المواقف ذات الإضاءة الخافتة، مثل محاولة فك شفرة قائمة أو التنقل في الردهة، فإن آخر شيء تريده هو أن تكافح مع هاتفك لتحديد ميزة المصباح اليدوي. اختر حلا أكثر وضوحا: تحكم في جهازك باستخدام صوتك.

ببساطة قل: "قم بتشغيل المصباح". إنه يعمل مع كل من "سيري" وAssistant.

عرض الصور

قل لهاتفك، "حسنا، غوغل، اعرض لي صورا لـ (اسم حيوانك الأليف)". حتى إذا لم يكن حيوان أليف جزءا من المجموعة، فإن هذا الأمر الصوتي لديه القدرة على التنقل في معرض الصور الخاص بك بسرعة.

وعلى جهاز "أندرويد"، تعمل هذه الخدعة عندما تكون قد قمت بالفعل بنسخ صورك احتياطيا وتنظيمها من خلال صور غوغل.

ويمكن لـ "سيري" الخوض في تطبيق Photos الخاص بك والتنقيب عن الصور بناء على معايير مختلفة - أسماء الأفراد أو الأنشطة أو الكائنات أو التواريخ أو حتى المواقع.

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التذكير بالأحداث

هذا الأمر الصوتي مباشر بقدر ما هو لا يقدر بثمن: "غوغل، اضبط تذكيرا" أو "سيري، ذكرني بـ".

بعد مطالبة جهازك، فأنت تخبره بالمهمة التي ترغب في تذكيرك بها.

ابحث في تطبيقاتك

لا يعرف الكثير من الأشخاص أن مساعدك الصوتي يعمل مع تطبيقاتك.

إذا كنت تستخدم "آيفون"، فقم بتنشيط "سيري" بقولك: "مرحبا سيري، قم بتشغيل (اسم التطبيق)" للوصول إلى التطبيق الذي تريده.

ويمكنك الاستفادة من هذه الميزة لمهام أكثر تعقيدا، مثل طلب مشوار عبر "أوبر" بالقول، "مرحبا سيري، أوصلني إلى رحلة مع أوبر".

وعلى جهاز "أندرويد"، يستجيب مساعد غوغل بشكل مشابه للأوامر الصوتية.

ويمكن أن يساعدك Assistant أيضا على تتبع الطلبات أو تشغيل الموسيقى المفضلة لديك بأوامر.

وتوفر أجهزة "أندرويد" دعما للمساعد الصوتي في العديد من التطبيقات مثل "سناب تشات" وDiscord وEtsy وMyFitnessPal وMint وNike Adapt وeBay وKroger وBest Buy وPostmates وWayfair.

أضف إلى التقويم الخاص بي

استفد من مساعدك الصوتي لإدارة التقويم دون فتح تطبيق التقويم يدويا. ويحتاج إلى معلومات حول المشاركين والتاريخ والوقت.

إليك مثالاً: بدلا من إعداد اجتماع يدويا، قل، "مرحبا سيري، قم بإعداد اجتماع غداء غداً في الساعة 1 مساء".

تذكر، إذا كنت تحتفظ بتقاويم متعددة، فحدد التقويم المستهدف أثناء الأمر؛ خلاف ذلك، سيكون الحدث الخاص بك افتراضيا في التقويم الأساسي الخاص بك.

كتم الهاتف

قل "مرحبا سيري، يرجى كتم صوت هاتفي".

وإذا تم تنشيط "سيري" عن طريق الخطأ، فيمكنك استخدام العبارة الدقيقة، "لم أكن أقصدك".

ومن المهم ملاحظة أن آبل لم تؤكد رسميا ما إذا كان هذا الأمر يزيل أيضا آخر تسجيل من ذاكرتها على الرغم من أن هذا سيؤدي إلى إلغاء تنشيط "سيري".

المصدر: ديلي ميل