أول هاتف ذكي قائم على نظام تشغيل روسي الصنع يطلق الخريف المقبل

تحدث أوليغ كاربيتسي، رئيس الشركة المصنعة لأنظمة التشغيل ROSA ، عن خطط لبدء إنتاج الهواتف الذكية الروسية استنادا إلى نظام التشغيل Rosa Mobile الروسي الصنع في خريف عام 2023.

ومن المفترض ألا يزيد سعر الهاتف عن 40 ألف روبل.

وقم تم تصنيع Rosa Mobile على أساس نظام Linux ، وحاول المطورون أن تُدمج فيه أفضل التجارب والخبرات لمستخدمي نظامي Android و iOS" ، لذلك يجب أن يكون نظام التشغيل الجديد مألوفا لمالكي الهواتف الذكية الحديثة.

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ويشار إلى أن مبتكري النظام قد طوروا جميع الحلول الهندسية، وعلى سبيل المثال أعادوا كتابة برامج التشغيل لمكونات الهاتف. بالإضافة إلى ذلك، لم تستخدم Rosa Mobile مكونات "أندرويد" وذلك لحماية الهواتف الذكية من إيقاف محتمل من قِبل "غوغل"، مع ذلك فإن الهواتف الروسية ستكون متاحة لتحميل مختلف التطبيقات المعتادة للمستخدمين.

وقد اتفق المطورون على إطلاق أول دفعة من الهواتف الذكية الروسية في مدينة زيلينوغراد حيث يوجد خط التجميع "روتيك". وتجري الآن محادثات مع شركات أخرى.

إن المستخدمين العاديين هم، بالطبع، الذين سيكونون في آخر المطاف مستهلكين للهاتف الذكي الروسي. لكن كاربيتسكي افترض أن العاملين في قطاع الدولة والشركات الحكومية سيشترون الهواتف الجديدة بالدرجة الأولى.

يذكر أن وسائل الإعلام الروسية كانت قد أفادت عام 2022 بوجود نظام تشغيل روسي الصنع في مركز "روسا" العلمي التقني.

بينما كانت الشركات الروسية تحاول سابقا ابتكار نظام تشغيل روسي، وبينها شركة " المنصة المحمولة المفتوحة" التي انتجت نظام التشغيل "أورورا" وشركة Astra Linux Common Edition.

ومن المعلوم أيضا إن شركة مختبر "كاسبيرسكي" تعمل في الوقت الراهن على تصنيع نظام تشغيل خاص بها.

المصدر: ixbt.com