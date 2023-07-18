شركة روسية تبتكر روبوتا يقوم بتدليك القلب

تقوم شركة "ألماس" التابعة لمؤسسة "روستيخ" الحكومية في مدينة "ساراتوف" الروسية بتطويرالروبوت القلبي ( CardioRobot)، وذلك بدعم من وزارة الصناعة والتجارة الروسية.

وهو جهاز آلي للضغط على الصدر أثناء الإنعاش القلبي الرئوي.

وبفضل وجود مستشعرات حيوية لدى المريض ينظم الجهاز الضغط وعمق الانضغاط. ومن المقرر بدء الإنتاج التسلسلي للجهاز عام 2025.

وقد تم إنتاج نموذج تجريبي للجهاز الذي يستطيع العمل بواسطة البطارية الكهربائية لمدة 45 دقيقة، خلافا للطبيب الذي لا يستطيع القيام بالتدليك غير المباشر لقلب المريض إلا لمدة دقيقتين أو 3 دقائق.

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وتزيد تلك التكنولوجيا من فرص بقاء المريض الذي يواجه حالة حرجة على قيد الحياة، وتسمح بتقليل الضغط على الأطباء والممرضات. وتم تزويد الروبوت بكفة لقياس ضغط الدم عن بعد وجهاز استشعار يقيس مستوى تشبع الدم بالأكسجين.

ويمكن استخدام الجهاز في غرف العناية المركزة وسيارات الإسعاف والأقسام التي تزرع فيها الأعضاء البشرية.

وقال مدير عام شركة "ألماس": وفقا لتقديراتنا هناك حاجة إلى حوالي 9 آلاف جهاز للإنعاش القلبي الرئوي تزوّد بها المستشفيات وكذلك سيارات الإسعاف. بينما لا يوجد حاليا أجهزة روسية الصنع مثل هذه في السوق، بل يتم استيرادها من خارج البلاد. وقد تمكّنا من إنتاج نموذج تجريبي للجهاز الروسي الصنع الذي تتفق مواصفاته التقنية مع الشروط والمتطلبات الدولية".

المصدر: تاس