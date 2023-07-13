أقوى جهاز كمبيوتر كمومي في روسيا يعرض على بوتين في معرض التكنولوجيات المستقبلية في موسكو

زار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس معرض التكنولوجيات المستقبلية " العالم الكمومي، الحسابات والاتصالات".

الذي يعقد في موسكو حيث عُرض على بوتين أقوى جهاز كمبيوتر كمومي في روسيا.

يذكر أن جهاز الكمبيوتر الكمومي يُعد نوعا جديدا من أجهزة الحوسبة يعتمد مبدأه على سلوك الكائنات المجهرية وظواهر الكم مثل التراكب والتشابك.

وقد تم إطلاق مشروع الكمبيوتر الكمومي الروسي العامل بـ16 كيوبتا وبالأيونات في عام 2019. وبمساعدة النظام الأساسي السحابي تم تشغيل خوارزمية لحساب الجزيء على جهاز كمبيوتر.

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وبحلول نهاية عام 2024 يخطط لزيادة عدد الكيوبتات إلى 50-100 كيوبت، ثم سيكون الجهاز قادرا على حل المسائل المعقدة بشكل أسرع بكثير من أقوى أجهزة الكمبيوتر العملاقة. على سبيل المثال، مع وجود 70 كيوبتا تحت تصرفك يمكنك حل مسألة في دقائق معدودة في حين يستغرق حلها على جهاز كمبيوتر عملاق 50 عاما.

وقدّم جناح المعرض التابع لشركة "روس آتوم" الحكومية نموذجا أوليا لجهاز يستخدم للتحكم في أجهزة الكمبيوتر الكمومية، وهي مجموعة من المكونات الضوئية. وتتضمن التطويرات ذات الصلة كذلك نماذج صناعية لأجهزة الكشف وأجهزة الإرسال للاتصالات الكمومية، ونماذج أولية لكاشفات الفوتون مع نطاق ديناميكي واسع ومستشعر spintronic (نموذج أولي)، ومستشعر للمجال المغناطيسي عالي الحساسية (نموذج أولي)، ومجمع لنقل البيانات الكمية (نموذج صناعي).

وتم تقديم خارطة طريق للاتصالات الكمومية في جناح المعرض الخاص بالسكك الحديدية الروسية. والمقصود بالأمر هو تطوير مجال عالي التقنية، يضم التدريب والتنظيم والتوحيد القياسي وشبكة الكم الأساسية والمنتجات والخدمات. كما تم إعداد معارض للمعدات والأجهزة وللقاعدة المكوّنة للاتصالات الكمومية. ويتوقع أن يقام في المعرض عرض توضيحي لأجهزة الاتصالات الكمومية العاملة التي توفر مؤتمرات الفيديو.

المصدر: نوفوستي