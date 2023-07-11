هل تم حظرك على "واتس آب"؟ .. دلائل تكشف ذلك!

إذا لم تسمع شيئا عن شخص ما لفترة من الوقت، فقد يكون من السهل افتراض أنه قطع العلاقات - لكن يمكن أن يكون مشغولا فقط.

ولكن إذا قام بحظرك على "واتس آب"، فسيكون لديه بالتأكيد أسبابه. لمعرفة ذلك بشكل مؤكد، هناك عدة طرق يمكنك استخدامها.

في التطبيق، لا توجد طريقة مباشرة للتحقق مما إذا تم حظرك، ولن تتلقى أي إخطارات تشير إلى حدوث ذلك.

ومع ذلك، إذا قام شخص ما بحظرك، فلن يُسمح لمكالماتك بالمرور. ولكن، قد يكون هناك بعض التفسيرات لذلك - مثل الشخص الذي ليس لديه إشارة أو هاتفه مغلق.

كما لن تتمكن بعد الآن من عرض حالة "آخر ظهور" للشخص في نافذة الدردشة.

ومع ذلك، لا تقفز إلى الاستنتاجات مرة أخرى، لأن هناك أسبابا أخرى قد تجعلك غير قادر على عرض حالتهم.

في عام 2022، قدم "واتس آب" طريقة للمستخدمين لإخفاء مؤشر "آخر ظهور" الخاص بهم وقد تكون هناك أسباب مختلفة لعدم ظهوره على هاتفك.

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وهناك طريقة أخرى لمعرفة ما إذا تم حظرك وهي التحقق لمعرفة ما إذا تم تسليم رسائلك.

إذا قام شخص ما بحظرك، فسيتم وضع علامة على رسائلك على أنها مرسلة وليست مسلمة.

ولكن يجب على المستخدمين أيضا توخي الحذر عند استخدام هذه الطريقة حيث يمكن أن تحدث أيضا عندما لا يكون لدى الشخص اتصال بالإنترنت.

ويعد التحقق من حالة رسالتك المرسلة مقابل شخص آخر لديه أيضا رسالة مرسلة طريقة رائعة للتحقق - ومع ذلك، من المحتمل أنه تم حظر كليكما.

وإذا كنت بحاجة إلى مزيد من الأدلة، فيمكنك محاولة إجراء محادثة جماعية. ولن يسمح لك "واتس آب" بإضافة جهة اتصال محددة إلى المجموعة لأنه تم حظرك.

وإذا استنتجت أنه تم حظرك، فقد يكون من المفيد التفكير في سبب اختيار الشخص لاتخاذ الإجراء، هل كان خطأ؟ أو هل فعلت شيئا يستحق المنع؟.

وإذا كنت تريد حظر شخص ما على "واتس آب"، فكل ما عليك فعله هو اتباع هذه الخطوات الأربع:

- افتح دردشة "واتس آب" مع جهة الاتصال التي تريد حظرها.

- انقر فوق الاسم في الجزء العلوي من الدردشة.

- قم بالتمرير لأسفل حتى ترى خيار الحظر أو الإبلاغ عنهم.

- حدد هذا ثم انقر فوق حظر.

المصدر: ديلي ميل