احذر إذا قمت بالتسجيل في "قاتل-تويتر".. قد يكون الهدف المثالي للمخادعين!

بعد أسابيع من الترقب، أطلقت Meta أخيرا تطبيقها "قاتل-تويتر"، Threads، الليلة الماضية.

وفي حين أن أكثر من 10 ملايين شخص قد اشتركوا بالفعل في التطبيق، حذر خبير في الأمن السيبراني من أن Threads يمكن أن يكون الهدف المثالي للمحتالين.

وقال جيك مور، مستشار الأمن العالمي في ESET، إن المعلومات المضللة والحسابات المزيفة يمكن أن تكون على بطاقات منصة التواصل الاجتماعي حيث تبدأ في اكتساب قوة جذب في أكثر من 100 دولة.

وفي حديثه إلى MailOnline، قال مور: "كما هو الحال مع أي منصة جديدة، هناك دائما صراع في البداية للحصول على متابعين وجاذبية. عادة ما يكون للحسابات المزيفة فرصة جيدة لتطوير حشد كبير من المتابعين عندما تفتح البوابات في نفس الوقت لجميع أنواع الحسابات".

وبينما يعد Threads منصة جديدة، إلا أن حساب "إنستغرام" مطلوب للوصول، ما يعني أنه لا يمكن إنشاء حسابات مستقلة.

حتى مع ذلك، انتقد مور نظام التحقق الحالي على Threads، حيث يمكن لأي شخص شراء علامة زرقاء.

ويأتي هذا كجزء من خدمة اشتراك Meta Verified الموجودة مسبقا والمدمجة في كل من "فيسبوك" و"إنستغرام".

وبالنسبة للعلامة الزرقاء، يدفع المستخدمون تكلفة شهرية قدرها 11.99 دولارا على الويب أو 14.99 دولارا لخدمات iOS.

ويشبه هذا النظام المدفوع إلى حد كبير Twitter Blue، حيث يدفع المستخدمون أيضا 11.00 دولارا لنظام iOS كل شهر و8.00 دولارات للتوثيق.

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ولكن مرة أخرى، تماما مثل "تويتر"، قد يؤدي ذلك إلى ظهور مشكلات خطيرة في الملفات الشخصية الاحتيالية على Threads، ما يسهل إجراء عمليات الاحتيال.

وبعد إطلاق Twitter Blue، لاحظ المستخدمون أيضا موجة ضخمة من الحسابات تنتحل شخصية المشاهير.

لكن هذه المشكلة ليست فريدة بالنسبة إلى "تويتر" ويزعم مور أنها يمكن أن تظهر على Threads أيضا - سواء تم التحقق من الملف الشخصي أم لا.

وتابع: "علاوة على ذلك، مع المشكلات المتعلقة بالحسابات التي تم التحقق منها حيث يمكن لأي شخص الآن شراء علامة التوثيق، فإنه يوفر ببساطة لأي شخص القدرة على الظهور على أنه شخص آخر. على سبيل المثال، هناك خطر قيام شخص ما بإنشاء حساب كمنظمة أو شخصية عامة والدفع مقابل التوثيق فقط لمتابعة الكثير من الحسابات والحصول على متابعين متبادلين".

ويمكن أن يؤدي ذلك إلى مشاكل مثل عمليات الاحتيال المالية والمعلومات المضللة في المستقبل.

ولمواجهة هذه المخاطر، يحث مور المستخدمين على "البقاء متيقظين"، والتساؤل عما يقرؤونه وأين يتم الحصول عليه وسط الضجة الجديدة لـThreads.

وقال: "يحتاج الناس إلى إعادة التحقق من الحسابات قبل متابعتها، لكن هذا قد يمثل تحديا مع منصة جديدة. لذلك، يجب على الناس أن يظلوا يقظين لما يقرؤونه في الأسابيع القادمة على Threads ومحاولة التحقق من المعلومات في مكان آخر قبل إعادة النشر".

وردا على ذلك، أوضحت Meta أن تدابير السلامة يتم غرسها في منصاتها للتأكد من أن نظام التحقق الخاص بها فعال.

وللحصول على علامة زرقاء، يجب أن تفي الحسابات بالحد الأدنى من متطلبات النشاط، مثل تاريخ النشر السابق ويجب ألا يقل عمرها عن 18 عاما.

ويجب على المستخدمين تقديم هوية حكومية أيضا - مطابقة مع ملفهم الشخصي على "إنستغرام" و"فيسبوك".

وأكد عملاق التكنولوجيا أيضا أن 40.000 شخص يعملون حاليا على سلامة Meta والبنية التحتية الوقائية الخاصة بها.

وتم استثمار أكثر من 16 مليار دولار في بناء هذه الفرق التي تم نشرها في Threads منذ اليوم الأول.

وتأتي مخاوف مور وسط مخاوف أخرى تحيط بالمنصة نفسها وقدرتها على التعدي على الخصوصية الشخصية.

المصدر: ديلي ميل