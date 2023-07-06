زوكربيرغ يكشف عن عدد المسجلين في شبكته الجديدة للتواصل الاجتماعي

كتب رجل الأعمال الأمريكي ومؤسس شركة "Meta"، مارك زوكربيرغ في صفحته على تطبيق جديد خاص به للرسائل النصية "Threads"، بعد ساعات قليلة من إطلاقه، أن عدد التسجيلات بلغ 5 ملايين.

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وكتب زوكربيرغ: "بلغ عدد التسجيلات في أول 4 ساعات 5 ملايين شخص".

ونشر مستخدم "تويتر" DogeDesigner، اليوم الخميس، صورة تظهر لوحة مفاتيح صغيرة مكونة من 3 مفاتيح وهي: "ctrl" و"C" و"V". وكتب تحتها: "تم إنشاء تطبيق "Meta" الجديد بالكامل باستخدام لوحة المفاتيح هذه". ورد رجل الأعمال ومالك "تويتر" إيلون ماسك على هذا المنشور من خلال ترك رمز تعبيري ضاحك في التعليقات.

ويعد التطبيق الجديد "Threads" منافسا لتطبيق "تويتر".

وفي وقت سابق نشر مارك زوكربيرغ في يوم إطلاق تطبيقه الجديد صورة في صفحته على "تويتر" - وذلك لأول مرة منذ 11 عاما - أصبحت ميما على الإنترنت وهي لقطة من فيلم الكارتون حول سبايدر مان ("Spider Man"). وتظهر هذه الصورة اثنين من سبايدر مان يشيران بالأصابع إلى بعضهما البعض.

المصدر: نوفوستي