كيف تعرف من يتجسس عليك على "تيك توك"؟

أتاح "تيك توك" أخيرا، ميزة تسمح للمستخدمين بمعرفة من يتجسس عليهم، حيث يمكن معرفة من زار حساباتهم وشاهد ملفاتهم الشخصية على التطبيق.

وأكد التطبيق لموقع TechCrunch أن مشاهدات الملف الشخصي لـ "تيك توك" متاحة الآن على مستوى العالم.

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ومثل تطبيق LinkedIn، فإن الميزة الجديدة تعني أنه عندما يزور المستخدمون الذين قاموا بتسجيل الدخول ملفا شخصيا، سيظهرون في قائمة، ويمكن بعد ذلك مشاهدة هذه القائمة من قبل مالك الحساب، ولكن لا يمكن لأي شخص آخر الاطلاع عليها.

وكانت شركة "تيك توك" تعمل على طرح الميزة منذ أكثر من عام. وتم رصدها في البداية من قبل عدد من المستخدمين في مناطق معينة، قبل طرحها بشكل عام، وهي الآن متاحة للجميع، مع قابيلة تشغيلها أو إيقاف عملها.

وهناك عدد من القيود على الميزة والتي يبدو أنها تهدف إلى حماية الخصوصية. ووفقا لصفحة دعم "تيك توك"، فإن الميزة متاحة فقط للمستخدمين الذين تزيد أعمارهم عن 16 عاما ولديهم أقل من 5000 متابع. وربما يكون ذلك لأنه إذا كنت تتمتع بشعبية كبيرة على التطبيق، فقد تكون رؤية قائمة طويلة من جميع الأشخاص الذين يشاهدون ملفك الشخصي كثيرة للغاية.

ولكن الأهم من ذلك كله أن الأداة لن تعمل إلا مع الأشخاص الآخرين الذين قاموا بتشغيل الميزة، أي أنه يمكن للمستخدمين رؤية أولئك الذين زاروا ملفهم الشخصي فقط إذا كان لديهم أيضا خيار سجل عرض الملف الشخصي قيد التشغيل.

وبهذه الطريقة، فإنه يشبه ميزات الخصوصية الأخرى في تطبيقات مثل "واتس آب".

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ويتم تشغيل الميزة عن طريق فتح صفحة الملف الشخصي، والنقر فوق زر الإعدادات في الزاوية العلوية اليمنى، ثم اختيار خيار الإعدادات. وبعد ذلك، انقر فوق الإعدادات والخصوصية، ثم الخصوصية، ثم طرق عرض الملف الشخصي.

وسيؤدي ذلك إلى فتح الصفحة وإظهار الأشخاص الذين زاروا ملف تعريف المستخدم في الشهر الماضي أو نحو ذلك. وإذا لم يتم تشغيله بالفعل، فستعرض نفس الصفحة خيارا للقيام بذلك.

ويبدأ عرض البيانات فقط من لحظة تشغيل الميزة، ما يعني أنه لن تكون هناك طريقة لمعرفة من زار الحساب قبل ذلك الوقت.

ولإيقاف تشغيلها، انقر فوق أحد الإشعارات التي يرسلها التطبيق عندما يشاهد شخص ما ملفك الشخصي. وسينقلك ذلك إلى صفحة عرض الملف الشخصي نفسها، والتي تتضمن إعدادات يمكن استخدامه لإيقاف تشغيل الميزة مرة أخرى.

المصدر: إندبندنت